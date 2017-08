Overwatch - Summer Games Event kehrt zurück!

Blizzard Entertainment hat angekündigt, die Sommerspiele in Overwatch zurückzuholen. Beim großen Summer Games Event dürfen wir uns in eine überarbeitete Runde von Lúcioball stürzen und uns über neue Skins, Emotes und Sprays freuen.

Die Spiele des Sommers kehren zurück ins wärmende Licht der Sonne: Vom 08. bis zum 29. August ist die Teilnahme an den Summer Games in Overwatch möglich. Das Event fand bereits im vergangenen Jahr passend zu den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro statt.

Lúcioball ganz ohne Olympia

Entwickler Blizzard Entertainment hat bekannt gegeben, dass das Summer Games Event 2017 ganz ohne Olympia-Begleitung stattfinden wird. Spieler können sich abermals auf den Modus Lúcioball freuen, der in einer leicht überarbeiteten Fassung zurückkehrt.

Im vergangenen Jahr gab es für den Lúcioball-Spielmodus lediglich die Arena in Rio zu bestaunen, in diesem Jahr geht es jedoch zusätzlich auch in ein Stadion im Herzen Sydneys. Lúcioball kann diesmal auch in Ranglisten-Kämpfen bestritten werden.

Neue Mechaniken, neue Skins

Zusätzlich überarbeitete Blizzard einige Mechaniken, darunter auch Lúcios Ultimate, die fortan das Team mit Verbesserungen in Geschwindigkeit, Sprungkraft und Schussstärke unterstützt und nicht länger den Ball anzieht. Außerdem sorgt der Schallverstärker nicht länger für das Schubsen von Mitspielern.

Wie immer gibt es auch zahlreiche Ingame-Goodies wie Skins, Sprays und Emotes zu entdecken. Neben zahlreichen Gegenständen aus dem vergangenenen Jahr, gibt es auch neue zu entdecken, darunter ein neuer Legendary-Skin für Junkrat.

