Wenn man denkt, man hat schon alles gesehen, kommt der Streamer Rudeism um die Ecke und steuert seine Figur in Overwatch mit einer Mikrowelle. Kein Witz.

Overwatch ist wahrlich ein Spiel, in dem es um Reaktionszeit und eine gute Maus- bzw. Controllerführung geht. Nur die besten Spieler bekämpfen sich in den obersten Ligen und der eSports-Anspruch ist gewaltig. Doch was passiert, wenn man das Game mit einem ganz absurden Gerät steuert? Zum Beispiel einer Mikrowelle?

Geht nicht? Geht doch, wie uns jetzt der bekannte Streamer Rudeism beweist. In einem Stream baute er live eine Mikrowelle um, nur um darauf Overwatch zu spielen. Doch wie soll so etwas verrücktes funktionieren?

Das fragt man sich selbst heute noch, doch Fakt ist, dass sein Umbau ein voller Erfolg war und er über eine Stunde mit dem Küchengerät den Shooter spielte. Dabei nutzte er diverse Tasten der Mikrowelle wie einen Controller. Um seine Ulti-Attacke zu benutzen, öffnete er übrigens die Tür der Mikrowelle.

Schaut es euch an

Klingt unglaublich? Überzeugt euch in diesem Video selbst.

