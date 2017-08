Overwatch - Sommerspiele 2017 bringen neue Skins und Arena

Die Sommerspiele kehren nach Overwatch zurück und bringen einige Veränderungen mit sich. Es gibt vergünstigte Skins, neue Emotes und weitere kosmetische Artikel sowie einen Ranked-Modus für Lúcioball.

Derweil tun sich im Universum von Overwatch so manch spannende Dinge auf. Erst kürzlich wurde der neue Held Doomfist veröffentlicht, der fortan als fester Bestandteil des Spiels fungiert. Der neue Assassine hat einiges auf dem Kerbholz. Alle Infos dazu in der folgenden News:

Parallel dazu gab es viele Spekulationen und Ankündigungen rund um die Sommerspiele, die schlussendlich seit gestern als neuer Event im Spiel abgehalten werden. Insgesamt dürft ihr vom 8. bis zum 29. August diverse Specials erleben. Neben dem neuem Stadion in Sydney und dem dafür vorgesehenen Modus Lúcioball gibt es sogar noch einen Ranked-Modus. Ihr könnt also Lúcioball auch in einer kompetitiven Weise spielen, um euch schließlich unter die Top 500 zu bringen.

Abseits dessen gibt es wie gewohnt neue Sprays, Sprüche, Siegerposen und Highlight-Intros. Die Skins beziehen sich zum Teil auf die Outfits der Sommerspiele aus dem letzten Jahr. Doch gibt es diesbezüglich auch neue Skins wie z.B. für Sombra oder Junkrat. Als besondere Nachricht kosten die Event-Skins aus dem letzten Jahr nur 1000 Credits. Alle anderen Event-Skins können für 3000 Credits freigeschaltet werden. Wir wünschen fröhliches Farmen!

