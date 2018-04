Overwatch - So sehen die neuen Skins aus dem Event Vergeltung aus

Am gestrigen 10. April ist das temporäre Event "Retribution" respektive "Vergeltung" live gegangen. Damit finden nun eine Menge neuer Skins und andere kosmetische Items Einzug ins Spiel, die ihr auf keinen Fall verpassen solltet.

Aktuell findet ein neues Event im Overwatch-Universum statt. Erstmals bekommen die Spieler einen Einblick in die Hintergründe der Blackwatch innerhalb einer Archiv-Mission präsentiert. Passend zu den neuen Inhalten gibt es eine Menge neuer kosmetischer Items. Neben Emotes, Sprays und Highlight-Intros warten auch die vielseits begehrten Skins auf euch.

Neue Blackwatch- und Talon-Skins

Tatsächlich dürfte sich das Freispielen der Skins in diesem Falle ganz besonders lohnen, da diverse Helden mit den Skins aus dem Story-Abschnitt glänzen. So dürfen wir beispielsweise den Blackwatch-Skin von Moira im Repertoire begrüßen. Auf der anderen Seite gibt es die Talon-Skins von Doomfist oder Sombra. Die Skins machen einiges her, aber seht am besten selbst:

Hier geht es zur Skin-Galerie!

