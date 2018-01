Overwatch - Profi wegen homophober Aussage gesperrt

Publisher Blizzard verwarnte Lengyel und sperrte ihn zunächst für vier Spiele in der Overwatch League. Seine als öffentliche Person geltende Vorbildfunktion habe er mit der Aussage verletzt. Sein Team „Dallas Fuels“ verhängte eine noch härtere Strafe und schloss ihn bis zum 10. Februar aus.

Die Aussage fiel in einem privaten Twitch -Stream und war gegen den homosexuellen Austin „Muma“ Wilmot gerichtet, der ebenfalls in der Overwatch League tätig ist. Wörtlich sagte Lengyel folgendes: „Halt deine verdammte Fresse und lutsch einen fetten Schwanz“.

Blizzard hat einen in der Overwatch League tätigen Profi gesperrt. Grund dafür waren homophobe Aussagen in einem Livestream. Der Spieler entschuldigte sich mittlerweile.

