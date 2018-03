Overwatch - Neues Matchmaking-Feature fokussiert persönliche Blacklist

Möglicherweise gibt es bald ein Feature, auf das viele schon lange gewartet haben. Die Komposition eurer Matches kann in Zukunft manuell beeinflusst werden, indem Spieler, die euch nicht in den Kram passen, ganz einfach auf eine Blacklist landen - das sogenannte Feature "Als Teammitglied meiden" hält Einzug in Overwatch.

Overwatch wird in regelmäßigen Abständen verbessert. Die Entwickler sind drauf und dran, ein besseres Spielerlebnis für die aktive Community zu schaffen. In einem neuen Entwicklerupdate spricht Jeff Kaplan über das Feature "Als Teammitglied meiden". Doch was hat es damit auf sich?

Feature fokussiert persönliche Komposition

Die Komposition der einzelnen Matches erhält in Bälde ein Update. Das neue Feature soll Spieler ausschließen, die euch bereits in der Vergangenheit über den virtuellen Weg gelaufen sind. Ihr könnt sie dann manuell auf eine Liste verfrachten. Die Spieler werden euch im Anschluss in den nächsten sieben Tagen nicht mehr begegnen - oder zumindest nicht in eurem Team landen. Eine Begegnung im gegnerischen Team ist immer noch möglich.

Wenn ein Spieler von mehreren Seiten als auffällig markiert wird, spricht Blizzard sogar eine entsprechende Warnung aus. Die Liste wird im Spiel separat integriert, sodass ihr stets einen Blick draufwerfen könnt. Im entsprechenden Reiter können die Spieler hinzugefügt oder gestrichen werden. Kaplan gibt zu verstehen, dass es selbst ohne triftigen Meldegrund möglich sei, eine persönliche Abneigung gegen einen Spieler zu entwickeln. So könnte es passieren, dass sie eben nicht mehr mit diesem anderen Spieler in die Schlacht ziehen möchten.

"Oder womöglich belästigt euch ein Spieler und schreibt unangemessene Texte. Wenn Spieler direkt gemeldet und gemieden werden, erhaltet ihr mehr Kontrolle über eure Spielerfahrung."

Abschließend gibt er noch zu verstehen, dass das Matchmaking dadurch länger dauern könnte. Insbesondere auf der Großmeister-Ebene, in bestimmten Regionen oder in besonderen Zeiten könnte dies wohl nicht auszuschließen sein. Deshalb gibt es wohl auch nur diese strenge Limitierung von zwei Spielern auf der Blacklist pro Account. Unterhalb der News haben wir das entsprechende Tagebuch der Entwickler eingebunden, falls ihr den Worten Jeff Kaplans noch einmal persönlich lauschen möchtet.