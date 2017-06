Overwatch - Neuer Held Doomfist mit Update 1.13?

Die Gerüchteküche brodelt und Doomfist steht abermals im Mittelpunkt der aktuellen Spekulationen rund um Overwatch. Möglicherweise wird es Doomfist als spielbaren Helden oder zumindest neue Lore-Inhalte im kommenden Patch 1.13 geben.

Mittlerweile zum alten Eisen gehören die Gerüchte um den Helden namens Doomfist. Neben diversen Anspielungen, die in einigen Karten von Overwatch verbaut sind, gab es jüngst den Vorfall in Numbani. Hier hat Doomfist - obgleich es keine Bilder vom neuen Doomfist-Träger zu sehen gab - den Flughafen verwüstet und ist dann anschließend mit dem gestohlenen Handschuh geflohen. Nun stellen sich die Spieler die Frage, wie geht es weiter und was hat die Lore für Doomfist vorgesehen?

Vorerst gibt es neue Spekulationen, denn via Reddit gab es jetzt eine bemerkenswerte Fehlermeldung zu sehen. Dieses Error-Log enthält einige wichtige Details. Aufgetreten ist der Fehler auf dem aktuellen PTR, der bereits mit dem Patch 1.13 bespielt wurde.

Scheinbar wird das aktuelle Update 1.13.0.0 mit "Doomfist / Summer Games" betitelt, was sich auf den vorläufigen Arbeitstitel seitens der Entwickler und auf die kommenden Inhalte beziehen könnte.

Im Detail liegt es nahe, dass nicht nur die Summer Games aus dem Vorjahr ein Comeback feiern, sondern dass Doomfist einen weiteren Auftritt haben wird und wenn wir Glück haben, dürfen wir ihn sogar als nächsten Helden begrüßen. Wie bereits beschrieben, handelt es sich hierbei lediglich um Spekulationen. Wobei die Infos aus dem Error-Log nicht zu verkennen sind.

