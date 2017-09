Overwatch - Neuer Comic mit Roadhog und Junkrat erschienen

Der neue Comic zu Overwatch ist da. Mittlerweile der 14. digitale Comic der Reihe handelt von Roadhog und Junkrat. Wir sehen die Anfänge der beiden Freunde im "Waste Land".

Erst kürzlich haben wir einen Einblick hinter die Kulissen von Overwatch erhalten. Allem voran mit der Frage, wie die Animated Shorts im Detail entstehen und was sich die Entwickler dabei denken. Alle Infos zu der Entstehung von "Wintererwachen" erhaltet ihr hier:

Nun gibt es abermals Lore-Futter für alle Interessenten der Hintergrundgeschichte der einzelnen Charaktere. Jüngst wurde der digitale Comic "Abgewrackt" veröffentlicht. Bereits während der gamescom 2017 gab es einen kleinen Einblick in die Figuren Roadhog und Junkrat. Nun wird hier angeknüpft.

In "Abgewrackt" oder "Wasted Land", wie es in englischer Sprachausgabe heißt, wird die Freundschaft von Roadhog und Junkrat in den Fokus gerückt. Wie sah das erste Treffen der beiden Verbrecher aus? Den Anfang ihrer langjährigen Freundschaft könnt ihr nun im digitalen Comic nachlesen.

Für alle Interessenten einer animierte Version empfehlen wir an dieser Stelle stets die Adaption von Madefire, die sogar mit Soundeffekten unterlegt wurde. Verantwortlich für den Comic zeigen sich unter anderem Robert Brooks und Miki Montlló.

