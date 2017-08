Overwatch - Neue Karte und animierter Kurzfilm auf der gamescom

Die Pläne für die diesjährige gamescom bei Blizzard stehen fest. Zu Overwatch gibt es einen animierten Kurzfilm und eine neue Karte, die direkt vor Ort angespielt werden kann.

Blizzard hat kürzlich bekanntgegeben, wie die Pläne für die diesjährige gamescom aussehen. Unter anderem gibt es hier einen Eintrag zu Overwatch. Falls ihr euch also auf den Weg zum Blizzard-Stand macht, dürft ihr eine "brandneue Overwatch-Karte" ausprobieren. Bereits am Montag soll es ein entsprechendes Vorschauvideo geben.

Die neue Auskopplung der Animated Shorts wird während der Enthüllungszeremonie am Mittwoch zu sehen sein. Ihr könnt auch im Livestream um 19 Uhr einschalten, um den neuen Kurzfilm zu sehen. Die Enthüllungszeremonie soll von Mitgliedern aller Spieleentwicklerteams geleitet werden.

Cosplays, Entwickler und Profispieler

Vor Ort gibt es noch ein beeindruckendes Doomfist-Cosplay zu sehen, die deutschen Synchronsprecher von Overwatch werden am Donnerstag anwesend sein und FX Artist Rachel Day spricht über die Arbeit an Doomfist am gamescom-Freitag.

Insgesamt gibt es in Bezug auf Overwatch viel zu sehen, denn abgerundet wird der Auftritt mit den Mitgliedern des deutschen Overwatch World Cup-Teams, die am Samstag auf die Bühne kommen. Für alle Freunde des Cosplays gibt es an diesem Tage außerdem ein Cosplaywettbewerb, der alljährlich bei Blizzard abgehalten wird. Ein Vorbeisehen dürfte sich für alle Interessenten von Overwatch definitiv lohnen!

