Blizzard hat ein Video zum Jahresabschluss in Bezug auf Overwatch veröffentlicht. Hier sprechen die Entwickler über den weiteren Verlauf des Titels und potenzielle neue Helden.

Im Jahr 2016 ist viel passiert im Hause Blizzard. Mit dem Multiplayer-Shooter Overwatch haben sie eine ganz neue Marke ins Rennen geschickt. Und es ist viel passiert in diesem Jahr. Mit Ana Amari und Sombra gab es bereits zwei neue Helden nach dem Release, die im Laufe des Jahres implementiert wurden.

Der Director Jeff Kaplan hat diesbezüglich ein offizielles "Developer Update" veröffentlicht, das einen Jahresrückblick darstellt. Hier geht er auch auf die Zukunft von Overwatch ein. Unter anderem sollen sich bereits neue Helden, Karten und Spielmodi in Entwicklung befinden. Beispielsweise wird die neue Karte "Oasis" bereits im frühen Jahr eingeführt. Ebenfalls in Planung ist ein Zuschauer-Mode und der Custom Game Server Browser.

Hier geht es zum Video der Blizzard-Entwickler!

Laut Aussagen befinden sich unterschiedliche Helden in der Entwicklung und einer davon soll bereits einen vielversprechenden Eindruck hinterlassen haben. Er wurde den Art Designern präsentiert und die Wahrscheinlichkeit, dass er am Ende erscheint, ist laut Kaplan recht hoch. Außerdem seien noch "lustige Prototypen" in Entwicklung.

