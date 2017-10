Overwatch - Neue Figma-Figur von Genji vorgestellt

Die neueste Figur aus dem Overwatch-Universum wird Genji sein. Dies bestätigten jetzt Blizzard und der Figurenhersteller Good Smile Company. Eine Vorbestellung ist bereits jetzt im offiziellen Blizzard-Shop möglich.

Der Online-Shooter Overwatch aus dem Hause Blizzard gehört aktuell mit zu den beliebtesten Videospielen, die es im Bereich der Multiplayer-Games gibt. Somit ist es nur logisch, dass es auch genügend Merchandise rund um die Marke Overwatch gibt. Besonders beliebt sind hier die Actionfiguren der Firma Good Smile Company, die detaillierte Actionfiguren im Rahmen der 'figma'-Reihe veröffentlichen. So gab es in der Vergangenheit schon eine Umsetzung des Charakters Tracer.

Genji kommt!

Wie jetzt von Blizzard und Good Smile Company bestätigt wurde, wird es sich bei der nächsten Figur um Genji handeln. Der Cyborg besteht wie seine Vorgängerin aus einem flexibeln Plastik, das euch unzählige Möglichkeiten in Sachen der gewünschten Körperhaltung bietet. An Bord sind natürlich auch sein Katana und Wakizashi, sowie kleine Shuriken, die er in der Hand halten kann.

Tracer bot austauschbare Gesichter - dies ist bei Genji logischerweise nicht der Fall, denn der Cyborg hat seine Maske immer auf und ist auf diese angewiesen. Nichtsdestotrotz dürfte die etwa 15,5cm große Actionfigur aufgrund seiner Extras für nahezu jeden Fan zufriedenstellend sein. Die Kosten der Figur liegen bei 80$ plus Steuern und eine Vorbestellung ist schon jetzt möglich. Dabei könnt ihr jedoch nur maximal zehn Artikel gleichzeitig bestellen, damit der Schwarzmarkt nicht unnötig überflutet wird. Die Auslierung der Figuren ist für das zweite Quartal 2018 geplant.

Hier geht es zur Figur im Blizzard Shop

