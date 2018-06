Overwatch - Der neue Champion Hammond ist ein Hamster

Blizzard hat einen Teaser zum 28. Held in Overwatch veröffentlicht. Ganz überraschend entpuppt sich der neue Champion, Hammond, als Hamster in einem Attack-Pod.

Blizzard hat Held 28 offiziell enthüllt, der fortan Einzug im Hero-Shooter Overwatch halten wird. Es ist wider vielen Erwartungen kein Affe. Aus der rollenden Kampfkapsel springt ein Hamster. Die Entwickler hatten vor einiger Zeit mit etwaigen Teasern auf Social Media begonnen, die die rollende Kugel bereits aufzeigten:

Overwatch Blizzard teasert wahrscheinlich Held 28 an

Die Community spekulierte daraufhin, ob es sich nicht um Hammond handeln könnte. Hammond sei laut Lore-Andeutung seinerzeit ein weiteres Testsubjekt gewesen, das sich ähnlich wie Winston auf der Mondbasis Horizon befand. Dieses Tier könnte mit seiner Rettungskapsel irgendwo auf der Erde gelandet seien, so spekulierten die Spieler. Aber so einfach ist es am Ende dann doch nicht. Blizzard hat die aktive Community abermals auf eine falsche Fährte geführt. Wenn auch nicht völlig. Hammond ist nämlich kein Affe, sondern ein Hamster!

Die Fans zeigen sich über die Enthüllung gespalten. Eine Seite findet die Idee gut und das kleine Tierchen putzig. Die andere Seite ist scheinbar enttäuscht und hätte sich womöglich über die Junkerqueen oder Hammond als Affen gefreut. Am Ende kann man es sowieso nie allen recht machen und Blizzard zeigt sich von seiner kreativen Seite. Nachfolgend seht ihr die Enthüllung von Held 28.