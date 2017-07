Overwatch - Neuartige Waffen-Skins möglicherweise in Planung

Möglicherweise könnte es bald neuartige Waffen-Skins für Overwatch geben, die abseits der goldenen Waffen bereitgestellt werden oder sogar in Lootboxen enthalten sein könnten. Diverse Reddit-User gaben den entscheidenden Hinweis.

Neben den jüngsten Entwicklungen im Overwatch-Universum, die sich zum Großteil um den neuen Helden Doomfist drehten, gibt es immer wieder neue Spekulationen zu kommenden Events oder kleineren Updates, die jene Helden des futuristischen Multiplayer-Shooters erfahren.

Dank des Reddit-Users "sleuths" sind nun einige Details ans Tageslicht gekommen, die möglicherweise auf neuartige Waffen-Skins hindeuten könnten. Solche Skins gibt es bisher noch nicht. Bis dato gab es lediglich einen Ganzkörper-Skin, der sowohl die Kleidung als auch die Waffen betraf. Mit spezifischen Waffen-Skins, die am Ende auch nur die Schießeisen der Helden betreffen, könnten die Entwickler weitere Abwechslung ins Spiel bringen. Und die Rede ist nicht von den bereits bekannten goldenen Waffen-Skins, die als einzige Variation bereits im Spiel existieren.

Doch wie kam es zu dieser Idee? Der Grundbaustein für die aktuellen Gerüchte liegt im letzten Video der Entwickler. Das Developer-Update hat einige Details zu Doomfist geboten. Doch findigen Reddit-Usern wie "good_samartian" entgeht zumeist nichts. An einer bestimmten Stelle im Video sehen wir schließlich den Standard-Skin von Soldier: 76, allerdings ist der Waffen-Skin hier im Vergleich zum Original verändert.

Nun gibt es diverse Theorien. Da der Unterlauf der Waffe einem Flammenwerfer zu ähneln scheint, schließen einige auf den Test einer neue Waffe. So soll Soldier an dieser Stelle lediglich als Platzhalter dienen.

Allerdings gab der Reddit-User Nyxxic den entscheidenden Hinweis, dass Sombra ebenfalls mit einer etwas veränderten Waffe zu sehen ist. Auch hier ist Sombra mit ihrem Standard-Skin zu sehen und die Waffe ähnelt zwar der Waffe des Glitch-Skins, allerdings ist es nicht dieselbe Waffe.

Was Blizzard schlussendlich für Ideen bereithält und am Ende wirklich ins Spiel implementiert, bleibt jedoch ein wenig abzuwarten. Wie man es auch dreht und wendet, das Implementieren von neuartigen Waffen-Skins ist durchaus denkbar. So könnten diese als neuer Gewinn innerhalb der Lootboxen bereitgestellt werden.

