Overwatch - Mercy-Skin Rosa für den guten Zweck, Erlöse gehen an Brustkrebsforschung

Blizzard startet mit Overwatch eine besondere Aktion, die für den guten Zweck gedacht ist. Es gibt zeitbegrenzt einen Mercy-Skin zu kaufen, dessen Erlöse komplett an die Brustkrebsforschung weitergeleitet werden.

Ein Zeichen gegen Brustkrebs und für Gesundheit setzen, das könnt ihr jetzt in Overwatch mit dem neuen Skin von Dr. Angela Ziegler - oder auch besser bekannt als Mercy. Blizzard möchte mit dieser Aktion die Breast Cancer Research Foundation unterstützen. Dabei handelt es sich um eine Stiftung für Brustkrebsforschung, die ein Heilmittel gegen den Brustkrebs sucht. Die ganzen 100 Prozent der Erlöse sollen für den wohltätigen Zweck seitens Blizzard weitergeleitet werden.

Overwatch: Mercy-Skin Rosa

Der Benefizskin kostet rund 15 Euro. Das mag auf den ersten Blick recht unüblich oder gar viel erscheinen. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass sich Blizzard an diesen Einnahmen nicht bereichert und es komplett für den guten Zweck gedacht ist. Warum also nicht auf diesem Wege Gutes bewirken in der Welt?

Ihr habt nun ab sofort und bis zum 21. Mai 2018 die Möglichkeit, diesen einzigartigen Skin, der auf den Namen "Rosa" hört, für euch oder ihn für eure Freunde als Geschenk zu kaufen. Außerdem sind noch zusätzliche Items wie Sprays und Icons erhältlich, die als Twitch-Drops erhalten werden können. Und im Blizzard Gear Store warten noch Shirts vom Community-Artist VICKISIGH auf euch, dessen Erlöse ebenfalls zu 100 Prozent weitergeleitet werden. Den Skin erhaltet ihr auf allen Plattformen, also auf dem PC, der PlayStation 4 und Xbox One. Alle weiteren Infos erhaltet ihr auf der offiziellen Webseite zu Overwatch.