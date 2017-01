Overwatch ist zwar ein Multiplayer-Shooter ohne jegliche Story im Spiel, Blizzard Entertainment erzählt mit kleinen Details und Comics trotzdem eine Geschichte rund um das Universum der Helden. Der PTR-Server hat neue Sprüche, die eine Liebesbeziehung zwischen Mercy und Genji vermuten lassen.

Blizzard Entertainment veröffentlicht regelmäßig Updates für Overwatch und bringt damit nicht nur neue Maps oder Helden mit ins Spiel, sondern auch Inhalte wie Sprüche, Sprays oder Skins für die bisherigen Charaktere. Außerdem wird mit Comics und liebevollen Details auf den Multiplayer-Karten eine Geschichte erzählt, die den Kampf zwischen zwei Teams sinnvoll erscheinen lässt.

Das ist die Story von Overwatch

Die Story von Overwatch spielt in der Zukunft, in der sich die Erde so weiterentwickelt hatte, dass Roboter und Menschen zusammenleben. Die sogenannten Omnics brannten jedoch nach 30 Jahren durch und griffen danach alles an, was sie in die Finger bekommen konnten.

Ein Verbund von Helden gründete sich: Overwatch. Sie sollten die Menschen vor den Omnics beschützen. Nachdem sie sich aufgelöst hatten und jeder seine eigenen Wege einschlug, beginnt die Geschichte vom Spiel: Genau hier setzt das Setting des Shooters ein, an diesem Zeitpunkt befinden wir uns gerade.

Genji und Mercy sind verliebt: Overwatch-Event zum Valentinstag?

Nun wurden auf dem PTR-Server von Overwatch, einer von Blizzard für den PC bereitgestellte Beta-Version mit testbaren neuen Inhalten, bislang unbekannte Sprüche gefunden. Bei den Voice-Lines von Mercy und Genji schenken sich die beiden Helden gegenseitig Schokolade. Ein Liebesbeweis?

Viele Spieler schließen daraufhin auf ein Overwatch-Event zum Valentinstag. Bereits im letzten Jahr kündigte Chef-Entwickler Jeff Kaplan jedoch an, dass es keine besonderen Ereignisse oder Updates zu diesem Tag geben wird, genauso wenig wie an den Oster-Feiertagen.

