Overwatch - Mercy 2.0 mit neuer Ulti und Junkertown live

Overwatch hat gestern ein neues Update für die Live-Server erhalten. Ab sofort steht die Karte Junkertown bereit, während Mercy 2.0 Einzug ins Spiel hält. Zudem gibt es kleinere Änderungen, beispielsweise an der Heldin D.Va.

Bereits seit einiger Zeit tummelt sich die neue Karte Junktertown auf dem PTR herum. Passend zur neuen Umgebung, auf der sich die Spieler zukünftig um die Payload prügeln dürfen, haben die Entwickler ein Video veröffentlicht, das eindrucksvoll demonstriert, wie sie eine neue Overwatch-Map konzipieren und welche Faktoren in den Entwicklungsprozess einfließen.

Doch das Warten hat endlich ein Ende. Overwatch hat am gestrigen Abend ein neues Update erhalten, womit die Karte Junkertown dann auch hochoffiziell auf den Live-Servern zugegen sein wird. Falls ihr also einen Abstecher in die Heimat von Junkrat und Roadhog vornehmen möchtet, dann könnt ihr euch jetzt ins Spiel einloggen.

Mercy 2.0 und D.Va-Update

Ebenfalls heiß im Gespräch in der Community von Overwatch war in jüngster Zeit die Änderung an der Heldin Mercy. Die notorische Heilerin mit der Fähigkeit ganze Gruppen wiederzubeleben hat essenzielle Anpassungen erhalten. So ermöglicht die ultimative Fähigkeit nicht länger das Wiederbeleben ganzer Gruppen. Durch "Walküre" erhält sie die Fähigkeit zu fliegen und einen kleinen Boost in den 20 Sekunden. Wiederbeleben ist immer noch möglich, allerdings nur einzelne Personen und durch eine sekundäre Fähigkeit (30 Sekunden Abklingzeit).

D.Va. wurde ebenfalls abgeändert, da ihre Schildmatrix laut Aussagen der Entwickler zu stark war. Deswegen verbraucht sie die Matrix nun doppelt so schnell. Im Austausch dafür gibt es Mikroraketen, die selbst während der Aktivierung anderer Fähigkeiten abgefeuert werden können. Ihre Kananonen kann sie nun ebenfalls während des Fliegens abfeuern.

Seitenauswahl

Infos zu Overwatch

Overwatch - 5 Lootboxen gratis bekommen Alle Overwatch-Spieler, die ebenfalls einen Twitch Prime- oder Amazon Prime-Account haben, erhalten in diesem Monat ganze 5 Lootboxen gratis. Diese werden von Twitch und Blizzard kostenlos ...