Overwatch - Kostenloses Testwochenende für angehende Helden

Blizzard hat eine neue Testrunde geplant, in der Overwatch gänzlich kostenlos zur Verfügung steht. Wir haben die genauen Uhrzeiten und alle relevanten Informationen für euch.

Die Mannen von Blizzard rufen kommende Helden der Overwatch zur Pflicht! Es ist wieder so weit, ein kostenloses Testwochenende des kompetitiven Multiplayer-Shooters steht an.

So erhaltet ihr nun die Möglichkeit vom 17. bis einschließlich 20. November vollkommen ohne Kosten in den Titel reinzuschauen. Das Gratis-Wochenende bezieht sich auf alle Plattformen, also PC, PlayStation 4 und Xbox One! Wenn ihr es zum Beispiel nur auf dem PC gespielt habt, dann habt ihr jetzt die einmalige Gelegenheit, euch einen Überblick über die Konsolenversionen zu verschaffen. Diesbezüglich haben wir vor einiger Zeit einen Vergleich aufgestellt.

Tipp: Der große Vergleich - lieber auf der Konsole oder am PC?

Blizzard möchte euch alle 16 Karten und 26 Helden zum Antesten bereitstellen. Das heißt, ihr werdet auch mit der erst kürzlich angekündigten Wissenschaftlerin Moira spielen können. Des Weiteren könnt ihr die Vollversion ohne Einschränkungen herunterladen und spielen. Jeglicher Fortschritt, der in dieser Zeit erreicht wird, bliebe sogar bei einem anschließenden Kauf vorhanden.

Das Testwochenende beginnt am 17. November um 20 Uhr deutscher Zeit. Der konstenlose Test endet am 20. November spätestens um 21 Uhr für euch.

