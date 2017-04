Overwatch - Koop-Modus beim Insurrection-Event geleakt

Das neue Overwatch-Event „Insurrection“ wird voraussichtlich heute starten und bringt einen neuen Koop-Modus für vier Spieler mit. Blizzard Entertainment veröffentlicht zudem neue Skins, Sprüche und Sprays für eine Reihe von Helden.

In dem neuesten Event in Overwatch geht es um den Aufstand: In „Insurrection“ geht es um die Rebellion in der Welt von Overwatch, die laut den Comics bereits vor sieben Jahren stattgefunden haben. Um das Event anschaulich spielbar zu machen, bringt Blizzard einen neuen Story-Koop-Modus ins Multiplayer-Spiel.

Overwatch-Event feiert den Aufstand

Wie beim Halloween-Event wird es auch beim Overwatch-Aufstand einen Koop-Modus geben, bei dem vier vorgegebene Helden gespielt werden: Tracer, Mercy, Reinhardt und Torbjörn. In verschiedenen Schwierigkeitsgraden müssen sich die vier Spieler gegen Computer-Gegner stellen.

Neue Blackwatch-Skins in Overwatch

Die neuen Skins aus dem Insurrection-Event in Overwatch wurden bereits in einem Leak gezeigt: So gibt es über 100 neue Gegenstände. Einige der neuen Blackwatch-Items sehen wir in dem zu früh präsentierten Trailer zum Overwatch-Aufstand. Als Ende wurde der 1. Mai 2017 genannt.

In diesem Overwatch-Newsvideo stellt euch Ben die aktuellen Neuigkeiten aus dem Leak vor:

