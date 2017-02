Wer Overwatch auf der Konsole spielt, soll mit dem Controller steuern und nicht mit Maus und Tastatur. Das stellt Blizzard Entertainment nun klar und kündigt an, keinen Keyboard-Support für die PS4 und Xbox One zu implementieren.

Blizzard Entertainment trennt Overwatch auf dem PC und auf den Konsolen PlayStation 4 sowie Xbox One ganz genau voneinander. Das liegt vor allem an der Art der Steuerung: Am Gaming-Rechner wird in der Regel mit Maus und Tastatur gespielt, am Fernseher mit dem jeweiligen Controller.

TESTE DICH: Das Overwatch-Quiz für wahre Helden!

Overwatch ohne Maus und Tastatur an PS4/Xbox One

Das soll sich nach Ansicht von Blizzard auch nicht ändern. Der Entwickler lies die Spieler nun wissen, dass es keine Unterstützung für Keyboards und Mäuse auf der PlayStation 4 oder Xbox One geben wird. Sollten sie dafür Emulatoren verwenden, könnte der Account sogar gebannt werden.

Overwatch soll so fair wie möglich sein. Balancing war schon immer eines der Stärken in den Multiplayer-Games von Blizzard Entertainment. Das soll sich nicht ändern, nur weil ein Ego-Shooter auch an der Konsole mit Maus und Tastatur genauer zu steuern ist.

Seitenauswahl

Infos zu Overwatch

Overwatch - Meilenstein von 25 Millionen Spieler erreicht Overwatch verbucht einen Meilenstein nach dem anderen. Jüngst konnten sie die Grenze von 25 Millionen registrierten Spielern überschreiten. Die Entwickler sind guter Dinge.

Overwatch - Mit der Auflösung 100 x 105 spielen Hand aufs Herz: Wir alle wollen grafisch das bestmögliche aus Titeln wie Battlefield 1 oder Overwatch herausholen, doch wie sieht es eigentlich aus, wenn man das genaue Gegenteil angeht?

Siehe auch: Bann