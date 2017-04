Overwatch - Kommen diese Skins aus Heroes of the Storm?

In Heroes of the Storm gibt es Skins und Abwandlungen jener Overwatch-Helden, die es so in der Form im Multiplayer-Shooter bis dato noch nicht gibt. Möglicherweise könnten diese eines Tages jedoch auch ihren Weg ins Spiel finden.

Den fleißigen Spielern von Heroes of the Storm dürfte es schon aufgefallen sein. Es gibt seit geraumer Zeit nicht nur bekannte Overwatch-Helden im Nexus, sondern auch zusätzliche Skins, die es so in der Form nicht in Overwatch gibt.

Die zuständigen Designer von Heroes of the Storm haben ihrer künstlerischen Ader freien Lauf gelassen und so gibt es diverse Skins, die nicht nur cool ausschauen, sondern auch durchaus denkbar für den Multiplayer-Shooter wären.

Hiebei handelt es sich primär um die Elite-Skins. Beispielsweise sehen wir "Turbo Tracer" in einer abgewandelten Form. Bei dem Outfit wurde ihr Chronobeschleuniger verbessert, was dem klassischen Aussehen ein wenig mehr Biss verleiht. Parallel dazu sehen wir "Soundblast Lùcio", der ebenfalls mit abgewandeltem Equipment und einer sichtbar verbesserten Soundanlage daherkommt.

Insbesondere bei Zarya wünscht sich der eine oder andere Spieler in Overwatch ein paar neue legendäre Skins. "Cyberdemon Zarya" hätte durchaus Potenzial dazu, denn die Designer vom HotS-Team haben ihr kurzerhand Waffen und Ausrüstung von den Omnics verpasst. Sie bekämpft ihre Feinde also mit ihren eigenen Mitteln. Außerordentlich cool, wie wir finden.

Und zu guter Letzt gibt es da auch noch einen bemerkenswerten Skin von Genji. Der "Steel Dragon Genji" dürfte das Herz der Genji-Mains hochschlagen lassen. Er ist nicht nur mit einem übergroßem Katana ausgestattet, sondern hat auch noch eine unverkennbare Mecha-Optik. Farbliche Abwandlungen liegen hier auch vor. Ob es eines dieser Skins jemals nach Overwatch schafft, ist bisher unbekannt. Allerdings wäre es gar nicht mal so unwahrscheinlich.

Der Oni-Genji-Skin musste im Zuge eines speziellen HotS-Events freigeschaltet werden und viele Spieler haben diesen Skin seitdem in Overwatch. Zur Veröffentlichung von Heroes of the Storm 2.0 könnte ein ähnliches Event folgen. Aber gebt Obacht, denn das Event würde dann auf jeden Fall zeitlich begrenzt sein, so wie es bei jedem Event in HotS der Fall ist.

