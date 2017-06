Overwatch - Jetzt 10 kostenlose Lootboxen sichern

Blizzard Entertainment hat sich etwas Besonderes überlegt, um den Spielern von Overwatch eine kleine Freude zu bereiten. Es gibt jetzt 10 kostenlose Lootboxen, die ihr via Heroes of the Storm freischalten könnt.

In Overwatch könnt ihr über ein integriertes Lootbox-System diverse Skins, Sprays, Emotes oder beispielsweise Highlight-Intros freischalten. Diese Mechanik hat vor einiger Zeit auch Einzug in Heroes of the Storm gehalten.

Mit dem Launch von Heroes of the Storm 2.0 gab es einige Neuerungen und Verbesserungen am Spiel. Als besonderes Special kam Blizzard zusätzlich mit der Nexus-Challenge 2.0 um die Ecke. Diese implizierte Belohnungen im wöchentlichen Rhythmus. Alle Infos dazu erhaltet ihr in der News:

Nun ist bereits die vierte und letzte Woche angebrochen. Nach dem speziellen Skin für D.Va und anderen Sperenzien, gibt es ab sofort nicht nur zehn Lootboxen für Heroes of the Storm, sondern auch noch zehn Truhen für Overwatch obendrauf. Um an den Gewinn zu kommen, müsst ihr lediglich einige Runden mit einem Freund in HotS absolvieren. Die vierte Quest der Nexus-Challenge wird bis einschließlich dem 22. Mai durchgeführt.

Die Lootbox-Droprate und Wahrscheinlichkeiten für höherwertigen Loot sind ein heikles Thema, das wir zudem vor einiger Zeit unter die Lupe genommen haben.

