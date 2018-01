Overwatch - Jeff Kaplan äußert sich positiv zur Kairo-Karte

Kürzlich ist eine Fan-Made-Karte von Overwatch im Netz aufgetaucht, die für Aufsehen sorgte. Das Blizzard-Team ist nun auf die Arbeit aufmerksam geworden. Jeff Kaplan hat sich zur Kairo-Karte zu Wort gemeldet.

Erinnert ihr euch noch an die Kairo-Karte im Overwatch-Stil, die von einem überaus begabten Fan erstellt wurde? Die "Cairo Map", die mit Hilfe der Unreal Engine 4 kreiert und durch Overwatch inspiriert wurde, ist ganz offensichtlich nicht an den Augen und Ohren des Blizzard-Teams vorbeigezogen.

Jeff Kaplan reagiert auf Kairo-Karte

So hat sich jüngst niemand Geringerer als Jeff Kaplan zu Wort gemeldet, der scheinbar ganz entzückt von der Arbeit des jungen Designers ist. Kaplan hat es sich tatsächlich nicht nehmen lassen und via Reddit auf den Posting von Joshua reagiert.

"Amazin work! We'll be in touch."

Was das nun für Joshua Llorente bedeutet, lässt sich bis dato noch nicht genau sagen. Auf jeden Fall dürfte er mit dem Designer in ein Gespräch treten. Es ist gut vorstellbar, dass sie seine Idee aufgreifen und wenn sie nicht in dieser Form übernommen wird, es dennoch zu etwaigen Parallelen auf einer originalen Blizzard-Karte kommen könnte. Die Entwickler sind schließlich für ihre Community-Nähe bekannt. Beispielsweise wurden einige Spieler innerhalb der Karten verewigt und auf der anderen Seite nehmen sie das konstruktive Feedback der Spieler immer sehr genau, um dies im Anschluss zu verwerten.

Falls ihr noch keinen Blick auf die Kairo-Karte geworfen habt, dann solltet ihr das auf jeden Fall nachholen. Es gibt jetzt sogar ein Walkthrough-Video, das jüngst veröffentlicht wurde. Es zeigt die Karte und alle Einzelheiten aus der Ego-Perspektive. Hier wird einem noch einmal sehr eindrucksvoll der hohe Detailgrad demonstriert.