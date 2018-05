Overwatch - Italienische Karte Rialto ist jetzt spielbar

Alle Overwatch-Fans der italienischen Karte Rialto aus der PvE-Mission Vergeltung haben nur Grund zur Freude, die neue Map wurde dem regulären Kartenpool nun hinzugefügt. Sie ist demnach weiterhin spielbar.

Overwatch hat eine neue Karte spendiert bekommen. Hierbei handelt es sich um die italienische Karte namens Rialto, die an den gleichnamigen Stadtteil Rialto in Venedig angesiedelt ist. Alle Spieler können sie jetzt in der Schnellsuche oder beispielsweise im Ranked-Modus ausprobieren.

Rialto: Neue Eskort-Map

Im Detail dürfte euch die Umgebung sicherlich schon vertraut vorkommen. Wir kennen die Map bereits aus dem Overwatch-Event Vergeltung. Es handelt sich hierbei um die Heimat des Talon-Agenten Antonio Bartalotti. In der Blackwatch-Mission konnten wir bereits erste Eindrücke erhalten und nun ist sie außerhalb des PvE-Events verfügbar. Allerdings ist nun helllichter Tag, Blizzard hat die Tageszeit entsprechend angepasst.

Die neue Karte enthält eine Payload, es handelt sich also um den Eskort-Modus. Brigitte ist übrigens seit dem Start der 10. Saison im Ranked spielbar. Alle Infos dazu erhaltet ihr in der folgenden Story:

Overwatch Brigitte ab sofort spielbar im Ranked, Saison 10 gestartet!