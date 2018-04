Die Overwatch-Community war bereits seit einiger Zeit kräftig am Spekulieren, wann das große Hanzo-Rework online geht. Nun hat Blizzard Hanzo 2.0 auf den Testservern online gestellt und es sieht sehr vielversprechend aus.

Hanzo 2.0 steht vor der virtuellen Overwatch-Tür. Der kontroverse Damagedealer erhält ein umfangreiches Rework. Tatsächlich können wir hier von einem Hanzo 2.0 sprechen, da die Fähigkeiten sehr stark angepasst werden und er sich in Zukunft komplett anders spielen lassen wird.

Hanzo mit Storm Arrows (Sturmpfeile)

Im Detail fällt der sogenannte "Scatter Arrow" weg, also der Streupfeil. Wo wir zuvor einen mächtigen Pfeil abfeuern konnten, der sich nach dem Aufprall in mehrere kleinere Pfeile aufteilte und ordentlich Schaden in viele Richtungen austeilte, fällt diese Fähigkeit nun weg. Dafür erhält er aber einen neuen Angriff namens Sturmpfeile (Storm Arrows). Der neue Pfeilangriff sieht das schnelle Abfeuern mehrerer Pfeile hintereinander vor. Insgesamt könnt ihr hier 6 tödliche Pfeile hintereinander verschießen.

Außerdem hat er nun einen Double Jump "Lunge" erhalten. Diese Fähigkeit ermöglicht das schnelle Hüpfen in eine Richtung, ähnlich wie Tracers Blink. Schließlich hat sich die Projektilgeschwindigkeit von 85 auf 100 erhöht. Insgesamt scheint es hier also einen umfangreichen Buff zu geben.

Die Overwatch-Community hat sich Hanzo 2.0 bereits angesehen und das könnt ihr auch. Der abgeänderte Held ist nun live auf dem PTR (nur PC) spielbar. Das erste Feedback ist übrigens auch schon da und ganz offensichtlich stößt das Rework auf Wohlgefallen. Nachfolgend haben wir die Reaktion des britischen YouTubers Stylosa für euch eingebunden, der den neuen Pfeil in einem kurzen Test auf Twitter präsentiert. Was haltet ihr von Hanzo 2.0 in Overwatch? Lasst es uns unterhalb der News im Kommentarbereich wissen.