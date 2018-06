Overwatch - Hamster Wrecking Ball live auf dem PTR, das sind alle Fähigkeiten

Der neue Champion ist da und er ist ein Hamster! Neben der Tatsache, dass Wrecking Ball schon jetzt auf dem PTR spielbar ist, verraten wir euch alles Wichtige zu den Fähigkeiten des knuddeligen Nagers.

Nachdem Blizzard den neuen Helden Hammond für Overwatch nun offiziell enthüllt hat, ist er auch schon auf dem PTR live gegangen. Das heißt, ihr könnt den putzigen Hamster schon jetzt auf dem PC ausprobieren!

Hammond oder auch "Wrecking Ball", wie er final im Spiel heißen wird, macht ab sofort den PTR mit seinem Kampf-Mech unsicher. Wie zu erwarten handelt es sich hierbei um einen schwer gepanzerten "Tank-Helden".

Story und Skills zu Wrecking Ball

Blizzard hat jetzt ein paar Randinfos zum "Versuchsobjekt 8" verlauten lassen. So wurde auch Hammond seinerzeit auf der Mondkolonie Horizon genetisch verändert - neben einigen Affen gab es also noch ein weiteres Tier auf der Station. Die Lore sieht vor, dass er seine Rettungskapsel ganz heimlich an Winstons Schiff während des Aufstandes auf der Mondkolonie angebracht hat und so ebenfalls auf die Erde gelangen konnte. So hat auch er es überlebt. Er landete im australischen Outback und baute seine Rettungskapsel zu einem tödlichen Mech um. Danach machte er sich einen Namen als "Wrecking Ball". Dazu sei gesagt, dass er der menschlichen Sprache im Gegensatz zu Winston nicht mächtig ist.

Im Spiel wird es Skill-technisch richtig spannend, denn er kann zwischen dem Angriffsmodus und einem Kugelmodus wechseln. Letzteres gewährt ihm eine höhere Geschwindigkeit. Er hat viele Lebenspunkte und die Möglichkeit, sich selbst einen Schild zu verpassen. Zudem kann er sich mit einer Fähigkeit namens "Abrissbirne" an einen Vorsprung heften, um Höhe gut zu machen und maximal zu beschleunigen. Die maximale Beschleunigung verursacht bei Kollision mit Feinden Schaden und erhöht nebenher die Geschwindigkeit. Mit "Kollisionskurs" macht er Schaden in einem Bereich unter sich. Und die ultimative Fähigkeit bezieht sich auf ein "Minenfeld", also Annäherungsminen, die in einem bestimmten Bereich abgeworfen werden. Hier noch einmal die Übersicht:

Quadkanonen: Wrecking Ball feuert Maschinengewehre ab.

Adaptiver Schild: Gewährt Wrecking Ball temporär Schilde basierend auf der Anzahl an Gegnern in der Nähe.

Einkugeln: Wrecking Ball verwandelt sich in eine Kugel mit erhöhter Geschwindigkeit.

Abrissbirne: Während er sich im Kugelmodus befindet, kann Wrecking Ball einen kurzen Kletterhaken abfeuern, mit dem er sich an Oberflächen anheften, umherschwingen, Abgründe überwinden und sich hochziehen kann. Durch die Verwendung dieser Fähigkeit kann Wrecking Ball an Schwung gewinnen und Gegnern beim Aufprall Schaden zufügen und sie zurückstoßen.

Kollisionskurs: Wrecking Ball rammt sich von oben in den Boden, wobei er Gegner zum Einschlagsort zieht und Schaden verursacht.

Minenfeld (ultimative Fähigkeit): Wrecking Ball übersät seine Umgebung mit schadensverursachenden Annäherungsminen.

