Overwatch - Halloween-Event mit neuen Skins

Die Mannen von Blizzard veranstalten auch in diesem Jahr zu Halloween ein spezielles Event zu ihrem Multiplayer-Helden-Shooter. Der "Overwatch Halloween Terror 2017" beginnt bereits in Kürze.

Vor wenigen Tagen haben wir noch fleißig über den potenziellen neuen Helden von Overwatch spekuliert, da der verantwortliche Game Director, Jeff Kaplan, im Forum einen neuen Namen verwendet hat.

Wenige Tage später gibt es auch schon wieder handfeste Infos, die gestern von Blizzard kommuniziert wurden. Im Detail handelt es sich hierbei um das kommende Halloween-Event. Es ist davon auszugehen, dass Junkensteins Rache zurückkehren wird. Für das neue Event ist bereits ein Datum genannt worden und außerdem sind die ersten Skins zu sehen:

The nights grow cold

And monsters appear

A great evil gathers

And Halloween draws near... pic.twitter.com/oxUo1z1vDz — Overwatch (@OverwatchEU) 3. Oktober 2017

Overwatch Halloween Terror 2017

Demnach ist es also ab dem 10. Oktober 2017 wieder so weit. Die Mannen von Blizzard zelebrieren Halloween mit dem "Overwatch Halloween Terror 2017"-Event. Auch wenn es bis dato noch nicht sonderlich viele Details gibt, so dürfen wir uns doch vorerst auf die neuen Skins freuen. Der "Van Helsing"-Skin von McCree dürfte bei vielen Anklang finden. Und auch der Reaper-Skin, der an Dracula erinnert, kann sich sehen lassen.

Wenn ihr den Loot des Events einsammeln möchtet, dann wird es auch hier wieder Lootboxen geben, die während der Zeit verteilt werden. Die Skins aus dem Vorjahr erhaltet ihr zu einem reduzierten Preis, ähnlich wie es bei Lucioball im Sommer der Fall war. Sie werden mit 1000 Credits zu Buche schlagen, während die neuen Skins sicherlich für 3000 Credits angeboten werden.

Seitenauswahl

Infos zu Overwatch

Overwatch - Mercy 2.0 mit neuer Ulti und Junkertown live Overwatch hat gestern ein neues Update für die Live-Server erhalten. Ab sofort steht die Karte Junkertown bereit, während Mercy 2.0 Einzug ins Spiel hält. Zudem gibt es kleinere Änderungen, ...