Overwatch - Ein Gratiswochenende steht in den Startlöchern

Alle zukünftigen Helden aufgepasst! Der Multiplayer-Shooter Overwatch aus dem Hause Blizzard kann in Kürze kostenlos gespielt werden. Vom 22. bis zum 25. September findet ein Gratiswochenende mit allen Inhalten statt.

Vor wenigen Tagen berichteten wir über die aktullen Geschehnisse im Overwatch-Universum. Die Entwickler bei Blizzard geben momentan viel Hintergrundinfos preis. So haben sie jüngst einen Blick hinter die Kulissen zur Entstehung der Karte Junkertown gegeben, nachdem sie zuvor einen Zusammenschnitt veröffentlichten, der die Entwicklung am Animated Short "Wintererwachen" in den Fokus rückt.

Falls ihr noch gar keinen persönlichen Einblick in den Hero-Shooter werfen konntet, veranstaltet Blizzard nun eine besondere Aktion, die dem entgegenwirken dürfte.

Gratiswochenende in Overwatch

So soll vom 22. (20:00 Uhr MESZ) bis zum 25. September 2017 (09:00 MESZ) ein Gratiswochenende stattfinden. In dieser Zeit könnt ihr Overwatch kostenlos ausprobieren. Die Testversion steht auf dem PC via Blizzard App zur Verfügung, während die PS4 und Xbox One-Spieler den Titel über die jeweilige Plattform herunterladen können.

Das gesamte Kontingent an 25 Helden und 16 Karten stehen euch neben allen Spielmodi in dieser Zeit zur Verfügung. Ihr könnt sogar Lootboxen erhalten und Gegenstände freischalten, die nach dieser Testversion erhalten bleiben, falls ihr euch für einen Kauf entscheiden solltet. Wir wünschen frohes Zocken!

Quelle: Blizzard

Seitenauswahl

Infos zu Overwatch

Overwatch - Neue Map Junkertown auf PTR-Server Die Eskort-Map Junkertown feiert nach dem Testen auf der gamescom 2017 den Release auf den öffentlichen PTR-Testservern. Blizzard schickt die Multiplayer-Karte in das offene Testfeuer ...