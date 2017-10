Overwatch - Fans lieben dieses alternative Design-Konzept von Mercy

Das Internet ist Feuer und Flamme für "Concept Mercy", einem alternativen Mercy-Modell, das im Artbook "The Art of Overwatch" zu finden ist. Das männliche Pendant der blonden Heilerin stößt auf hohen Anklang bei den Spielern. Es gibt zahlreiche Fanarts zu dem Helden.

Die Overwatch-Heldin Mercy ist bereits seit einiger Zeit in aller Munde. Die Heilerin erhielt vor einigen Wochen ein umfangreiches Rebuild, wodurch sie sich völlig anders spielen lässt. Gruppen-Revives mit der ultimativen Fähigkeit sind Geschichte. Doch die Entwickler feilen immer noch am richtigen Balancing.

Derweil ist das Buch "The Art of Overwatch" erschienen, das mit zahlreichen Concept Arts daherkommt, woran sich die Fans des Multiplayer-Hero-Shooters erfreuen dürfen. Insbesondere Mercy sticht den Spielern hier ins Auge. Angela Ziegler, wie sie mit richtigem Namen heißt, sehen wir auf diesen Zeichnungen in einer gänzlich anderen Form - als männliches Pendant.

Im Grunde handelt es sich um ein ähnliches Design. Die Rüstungsteile kommen schon sehr nahe an das Original heran und dennoch wirkt die männliche Variante erfrischend anders. Die Fans sind aus dem Häuschen. Via Twitter kamen nun diverse Kommentare herein. Das alternative Konzept hätte scheinbar auch recht hohen Anklang bei den Spielern gefunden.

how can i live a normal life when i know this concept mercy exists pic.twitter.com/E91lTn8AZb — pumpkin spice enema (@kenhinaiscanon) 15. Oktober 2017

CONCEPT ART MERCY COME HOME pic.twitter.com/m2novjtbrT — pumpkinchiri🎃🦇 (@paychiri) 15. Oktober 2017

this concept mercy is ... the hero we deserve, tbh https://t.co/k7UerhlAjl pic.twitter.com/cqgu95F7ky — luc (@deluxepeach) 15. Oktober 2017

Falls ihr selber einen Blick in The Art of Overwatch werfen möchtet, dann könnt ihr das Artbook via Amazon bestellen. Hierzulande erscheint der Wälzer am 24. Oktober 2017, er kann aber bereits vorbestellt werden.

