Für Overwatch heißt es nun, das "Jahr des Hahns" beginnt! Blizzard feiert gemeinsam mit ihren Spielern das chinesiche Fest zum Neujahr. Es gibt zahlreiche Skins, Highlight-Videos und Sprays sowie einen speziellen Capture-the-Flag-Modus.

Passend zum chinesischen Neujahr sollte es seitens Blizzard Entertainment für Overwatch ein spezielles Event geben, womit sie diese Festlichkeit in einem angemessen Rahmen zelebrieren. Die Rede ist vom "Year of the Rooster" - also dem "Jahr des Hahns". Nach der offiziellen Ankündigung folgen nun alle relevanten Infos.

Das Event ist am gestrigen Tage, dem 24. Januar 2017, offiziell gestartet und damit erhaltet ihr einige temporäre Neuerungen im Spiel. Allem voran gibt es wieder 100 neue kosmetische Gegenstände, die eure Helden individualisieren sollen. Zenyatta, Reinhardt und Winston haben diesbezüglich legendäre Skins verpasst bekommen, die von der Thematik her an das Event angelehnt sind. Außerdem dürft ihr euch an neuen Siegerposen, Highlight-Videos und diversen Sprays erfreuen. Um an die begehrten Items zu gelangen, müsst ihr spezielle Lunar-Lootboxen erlangen und diese öffnen. Alternativ könnt ihr sie auch gegen Overwatch-Credits freischalten.

Capture the Flag-Modus

Doch das war noch längst nicht alles. Abseits der kosmetischen Items für die Charaktere gibt es zudem einen neuen Modus. "Hol den Hahn" ist eine Abwandlung von Capture-the-Flag. Hier müssen sich zwei Teams die Flagge mit dem Hahn sichern, um sie schließlich in die eigene Basis zu transportieren. Der Lijiangtower muss diesbezüglich mit einer Abwandlung herhalten.

Das Event wird noch bis zum 13. Februar 2017 andauern. Falls ihr euch die Skins und andere Items sichern möchtet, dann solltet ihr dies bis zum Ablauf des Datums geschafft haben. Nach dem Event könnt ihr die Items nicht mehr direkt freischalten.

Seitenauswahl

Infos zu Overwatch

Overwatch - Blizzard schwächt D.Va, Ana und Roadhog Das neue Overwatch-Update für den Beta-Server PTR wurde von Blizzard Entertainment veröffentlicht. Darin versteckt sich ein großer Nerf für Helden wie Roadhog, Ana und D.Va, aber auch ein ...

Overwatch - PTR Server beitreten - Download-Anleitung Es ist ganz einfach und kostenlos, dem Overwatch-PTR auf dem PC beizutreten oder zu joinen. Hierzu benötigt ihr nur Battle.net und den Shooter von Blizzard Entertainment. Was ihr tun müsst, ...

Siehe auch: event