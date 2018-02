Overwatch - Event Jahr des Hundes erhält offiziell einen Starttermin

Abermals dürfen wir das chinesische Neujahrsfest in Overwatch zelebrieren. Diesmal nehmen alle Spieler am Event Jahr des Hundes teil. Es gibt kosmetische Items in sogenannten Neujahr-Lootboxen.

Vor einiger Zeit gab Jeff Kaplan vom Overwatch-Team zu verstehen, dass sich der 27. Held bereits in Produktion befindet, da er dringend im Spiel gebraucht werde. Allzu viele Informationen wollte er jedoch nicht preisgeben. Außerdem hatte er hier bereits über das nächste Event gesprochen.

Jahr des Hundes: Neuer Content

Nun wurde das Event Jahr des Hundes zudem offiziell angekündigt. Es liegen ein paar Details zum Vorhaben Blizzards vor. Allem voran wird es wieder Lootboxen geben, die sogenannten Neujahr-Lootboxen. Kaplan spricht selbst über "tollen Content".

Sicherlich dürfen wir ähnlich wie beim Halloween-Event mit alten und neuen Skins rechnen. Das heißt, die alten Skins aus dem vorangegangenem Jahr, dem Jahr des Hahns, können temporär wieder freigespielt werden. Hinzu kommen womöglich neue Skins und weitere kosmetische Items, die noch angekündigt werden könnten in den nächsten Tagen.

Blizzard gibt zum neuen Content an, dass die Spieler auf einer "brandneuen Karte" die Flagge erobern müssen. Wie diese Karte am Ende aussieht? Wir dürfen gespannt sein! Das Jahr des Hundes startet in Overwatch am 8. Februar 2018.

