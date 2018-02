Overwatch - Event Jahr des Hundes bringt neue Karte aus Thailand namens Ayutthaya

Jeff Kaplan hat innerhalb eines Entwicklerupdates bestätigt, dass es eine neue Karte namens Ayutthaya geben wird, die speziell für Capture the Flag konzipiert wurde. Zudem gibt es Details zu den neuen Skins und dem verbesserten Modus Capture the Flag.

Vor wenigen Tagen haben wir über das neue Event Jahr des Hundes berichtet, das bereits am 8. Februar 2018 in Overwatch einkehren soll.

Neue Karte aus Thailand

Im aktuellen Entwicklerupdate ist die Rede von einer neuen Map, die sogennante Ayutthaya-Karte, die in Thailand angesiedelt ist. Zu weiten Teilen soll sie aus Tempelanlagen bestehen und zu anderen Teilen aus hellen, wunderschönen und modernen Einzelheiten.

Das Besondere an der Karte ist, dass sie speziell für den Modus Capture the Flag konzipiert wurde. Das gab es vorher noch nicht und soll den Spaß mit dem Spielmodus steigern.

Verbesserungen von Capture the Flag

Am Spielmodus selbst werden auch einige Änderungen vorgenommen. So wird es künftig kein Unentschieden mehr geben. Am Ende jeder Runde bewegen sich die Flaggen näher an die jeweils andere Flagge heran. Das Spielfeld wird demnach kleiner.

Es gibt zudem verbotene Fähigkeiten, also alle Fähigkeiten, die die Bewegungsfähigkeit eures Charakters verbessern. Wenn diese Skills eingesetzt werden, wird die Flagge fallengelassen. Er gibt als Beispiel Winstons Sprungantrieb an.

Für Competitive-Spieler ist ein spezieller Modus geboten, der sich auf Capture the Flag bezieht. Diese Ranked-Season hält vier Wochen an und wird mit besonderen Sprays und Icons bei entsprechender Platzierung belohnt.

Neue Skins bestätigt

Jeff vom Overwatch-Team hat zudem sechs legendäre Skins fürs Neujahrs-Event bestätigt. Er hat verraten, dass Genji und Mercy neue Skins erhalten werden. Es gibt zudem schicke Highlight-Intros. Insgesamt werden rund 50 neue, saisonale Items implementiert. Das Event wird ganze vier Wochen stattfinden.