Overwatch - Drop-Wahrscheinlichkeit in Lootboxen bekannt

Die Drop-Rate einer Lootbox in Overwatch ist bekannt. Blizzard Entertainment musste die Wahrscheinlichkeit von neuen Items nach einer Gesetzesänderung offenlegen. Demnach enthält nur jede 14. Kiste einen legendären Gegenstand.

Wer sich in Overwatch schon immer fragte, wie wahrscheinlich es eigentlich ist, ein episches oder legendäres Item in einer Lootbox zu erhalten und warum meist nur seltene oder normale Gegenstände auftauchen, erhält mit der offiziellen Drop-Wahrscheinlichkeit von Blizzard Entertainment vielleicht eine Antwort.

Nach einer Gesetzesänderung für digitale Gegenstände und Besitztümer musste Entwickler Blizzard Entertainment die Drop-Rate einer Lootbox offenlegen. Demnach enthält jede Lootbox mindestens einen Gegenstand von seltener Qualität.

Epische Items sind durchschnittlich nur in jeder 5,5. Loot-Kiste, legendäre sogar nur in jeder 13,5. Overwatch-Box. Mit den Wahrscheinlichkeiten liegt Overwatch jedoch weit vor Hearthstone – hier sind rare Items noch seltener in Kartenpaketen zu bekommen.

