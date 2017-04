Overwatch - Doomfist soll auf E3 2017 enthüllt werden

Overwatch wird immer wieder mit neuen Helden bedacht. Im Schnitt veröffentlicht Blizzard jede drei Monate einen neuen spielbaren Charakter für den Multiplayer-Titel. Doomfist ist zweifelsohne einer von den kommenden – und wird wohl auf der E3 2017 gezeigt.

Blizzard Entertainment wird anscheinend den neuen Overwatch-Helden Doomfist auf der E3 2017 in Los Angeles vorstellen. Das geht aus einem Teaser hervor, den der Schauspieler Terry Crews in sozialen Netzwerken teilte. Er war es auch, der den Helden erstmals in der Öffentlichkeit erwähnte.

Trailer zum Overwatch-Held Doomfist möglichweise auf der E3 2017

In einem Video kündigt Crews an, dass es auf der E3 2017 eine Ankündigung geben wird. „Wir wissen alle, was es sein wird“, erklärt er danach. Die Community von Overwatch geht fast selbstverständlich davon aus, dass Doomfist damit gemeint ist.

Es ist tatsächlich durchaus möglich, dass Blizzard zur wichtigsten Spiele-Messe der Welt einen neuen Trailer und damit Teil der Geschichte hinter Overwatch präsentieren wird. Andererseits hält der Entwickler und Publisher keine eigene Pressekonferenz, stellt dafür auf einem Stand aber die Spiele aus.

