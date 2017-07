Overwatch - Doomfist mit echtem Boxhandschuh gesteuert

Der neue Charakter für den Multiplayer-Shooter Overwatch aus dem Hause Blizzard wird Doomfist sein und lässt sich aktuell auf den Testservern ausprobieren. Der Streamer TheSuperScrubs entwickelte kurzerhand einen Boxhandschuh mit dem er den neuen Helden stilgemäß steuern kann.

Mittlerweile dürfte bei allen Fans des Shooters Overwatch von Blizzard angekommen sein, dass der neueste Held Doomfist sein wird. Dieser kann mit seiner Faust ordentlich Schaden anrichten und seinem Namen alle Ehre machen. Dabei fällt er insofern aus der Reihe der bisherigen Overwatch-Helden, da er sehr auf den Nahkampf fokussiert ist und dort auch am effektivsten kämpfen kann. Doch wie kann man den Charakter noch besser steuern, sodass man als Spieler noch mehr in die Schlacht abtauchen kann?

Diese Frage stellte sich offenbar das Streamer-Duo TheSuperScrubs, denn sie bauten sich einen Boxhandschuh, der ihnen die Steuerung des Helden mit realen Fausthieben ermöglichte. Dafür nutzten sie einen alten Wii-Controller, den sie an einen Boxhandschuh klebten und so die Bewegungen direkt in das Spiel übertragen werden können. Ein Aufwärtshaken lässt Doomfist in die Höhe schnellen und ein ordentlich ausgeholter Schlag lässt den neuen Charakter nahezu über das Spielfeld rasen, um den Feinden den Garaus zu machen.

Schon in der Vergangenheit machte ein Streamer mit dem Namen Rudeism auf sich aufmerksam, da er die Charaktere Winston und Widowmaker mit einer Banane bzw. einem Baguette steuerte. Fehlende Kreativität kann man den Streamern von Overwatch also wohl keinesfalls vorwerfen.

