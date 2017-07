Overwatch - Doomfist ab sofort auf den Testservern

Bisher wurde es nur vermutet, doch jetzt herrscht Gewissheit: Der nächste spielbare Charakter bei Overwatch ist Doomfist. Dieser ist ab sofort auf den Testservern verfügbar und wartet darauf ausprobiert zu werden.

Noch heute morgen spekulierten wir, ob eine baldige Ankündigung des Charakters Doomfist für Blizzards Multiplayer-Shooter Overwatch bevorsteht. Dies scheint sich jetzt zu bestätigen, denn mit dem Update der Testserver wurde der Charakter hinzugefügt und ist somit ab sofort spielbar.

Überraschende Einführung

Diese Implementierung passierte überraschend, da erst mit einer offiziellen Ankündigung gerechnet wurde. Jetzt schafft es der Bösewicht jedoch schon vor seiner Präsentation auf die PTRs. Schon länger ließen sich Hinweise zu Doomfist auf den Maps und in Trailern entdecken und die Einführung war nur eine Frage der Zeit.

Doomfist befand sich lange Zeit im Gefängnis, bis er von Reaper befreit wurde. Akande Ogundimu - so der richtige Name von Doomfist - überfiel daraufhin Numbani, wo sich sein legendärer Handschuh in einem Museum zur Ausstellung befand. Die bewachenden Roboter erledigte er im Handumdrehen und floh. Daraufhin war sein aktueller Standort unklar - bis jetzt.

Der Charakter ist in der Lage mit seiner linken Faust zu schießen, doch seine wirklich gefährliche Waffe ist der Handschuh an seiner rechten Hand. Mit dieser Faust kann er ordentlich zuschlagen und beispielsweise nach einem Ansturm eine Menge Schaden anrichten.

Wann es Doomfist auf die offiziellen Server schafft, ist bisher noch nicht mitgeteilt worden, doch es ist davon auszugehen, dass dies in den nächsten Wochen geschehen wird.

Seitenauswahl

Infos zu Overwatch

Overwatch - Goldene Lootbox mit legendären Gegenständen gratis Alle Overwatch-Spieler, die ebenfalls einen Twitch Prime- oder Amazon Prime-Account haben, erhalten nunmehr ein Goodie. Es handelt sich hierbei um eine goldene Lootbox, die im Zuge der ...