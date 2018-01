Overwatch - Diverse Skins angekündigt: Neuer Hanzo-Skin ist atemberaubend

Derzeit werden regelmäßig neue Skins auf den offiziellen Twitter-Kanälen von Overwatch präsentiert, die in Kürze Einzug in den Helden-Shooter halten. Der neue Hanzo-Skin überzeugt auf ganzer Linie.

Am 23. Januar 2018 erscheint nicht nur die neue Karte "Blizzard World" für Overwatch. Die Mannen von Blizzard haben kürzlich begonnen, täglich neue Skins und weitere kosmetische Items zu präsentieren, die ebenfalls am 23. Januar veröffentlicht werden sollen.

Laut Blizzard sollen passend zum neuen Jahr auch circa 100 neue kosmetische Gegenstände Einzug ins Spiel halten. Darunter befinden sich neue Skins, Emotes, Sprays und Spieler-Icons. Das Schöne hieran ist, dass der Loot in allen Standardlootboxen enthalten sein wird. Wir werden euch hier auf PlayNation.de über neue Ankündigungen auf den Laufenden halten.

Nachfolgend haben wir alle neuen Skins, die bisher gezeigt wurden, für euch eingebunden.

Neuer Hanzo-Skin: Kabuki Hanzo (legendär)

Der neue Hanzo-Skin hat einen kleinen Teaser spendiert bekommen. Der futuristische Bogen dürfte auf positives Feedback stoßen und auch sonst ist der Skin wundervoll anzusehen:

Today's reveal: KABUKI HANZO (Legendary Skin) pic.twitter.com/P5Ef6C3Ks0 — Overwatch (@PlayOverwatch) 21. Januar 2018



Today's reveal: KABUKI HANZO (Legendary Skin) pic.twitter.com/P5Ef6C3Ks0 — Overwatch (@PlayOverwatch) 21. Januar 2018

Neuer Lucio-Skin: Capoeira Lúcio (legendär)

Lucio hat ebenfalls einen kleinen Teaser des Skins Capoeira Lúcio erhalten:

Today's reveal: CAPOEIRA LÚCIO (Legendary Skin) pic.twitter.com/psgyAgJ2ss — Overwatch (@PlayOverwatch) 20. Januar 2018

Neuer Pharah-Skin: Asp Pharah (legendär)

Der neue Pharah-Skin überzeugt alle Pharah-Mains sicherlich, der die ägyptische Abstammung Pharahs wundervoll in Szene setzt:

Today's reveal: ASP PHARAH (Legendary Skin) pic.twitter.com/hDROJPh8WZ — Overwatch (@PlayOverwatch) 18. Januar 2018

Doch es erscheinen zudem noch neue Emotes, die auch bereits auf den öffentlichen Kanälen gezeigt wurden. Auch hier beweisen die Entwickler immer wieder ihren Ideenreichtum: