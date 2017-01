Wie oft werden die Helden in Overwatch gespielt – und welcher Charakter wird am seltensten ausgewählt? In dieser Statistik zeigen wir euch die 10 am wenigsten gepickten Overwatch-Helden und versuchen zu erklären, warum das so ist.

Im Multiplayer-Shooter Overwatch bekämpfen sich zwei Teams auf verschiedenen Karten und in diversen Spiel-Modi mit Helden. Insgesamt 23 Charaktere stehen derzeit zur Auswahl, sie alle haben unterschiedliche Fähigkeiten und Eigenschaften. Damit übernehmen sie immer eine andere Rolle innerhalb des Teams, beispielsweise sorgt der Heiler dafür, dass Mitspieler mit wenig Lebenspunkten wieder zu neuer Kraft gelangen.

Statistik zeigt unbeliebteste Overwatch-Helden

Wie oft ein Held in Overwatch ausgewählt wird, spiegelt wieder, wie die „Meta“ des Shooters aufgebaut ist. Sie ist in etwa wie eine Richtlinie für die Auswahl der Charaktere zu verstehen und besteht normalerweise aus einem Mix der besten Kombinationen der einzelnen Hero-Skills.

Diese Statistik zeigt, welche 10 Helden am wenigsten in Overwatch gespielt werden. Die Prozentrate aller Spieler auf PC, PlayStation 4 und Xbox One steht jeweils dahinter.

Sombra, 0,6% Bastion, 1,9% Symmetra, 2,1% Winston, 2,3% Torbjörn, 2,6% Mei, 3,4% Zenyatta, 3,6% Ana, 4,0% Zarya, 4,2% Reaper, 4,3%

Warum die Charaktere selten gepickt werden

Ihr solltet übrigens nicht davon ausgehen, dass ihr diese Helden nicht in Overwatch spielen dürft, nur weil sie im Allgemeinen nicht sonderlich beliebt sind. So werden Charaktere auch nicht gewählt, weil sie schwer zu spielen sind oder nur in wenigen Situationen einen Vorteil für das Team bedeuten – oder ihre Fähigkeiten schlecht mit anderen zu kombinieren sind.

