Overwatch - Crossover-Skins im WoW, Starcraft und Diablo-Stil angekündigt

Am vergangenen Wochenende fand die BlizzCon 2017 statt, die hauseigene Convention, die Blizzard auch dafür nutzte, um etwaige Neuankündigungen zu tätigen. Overwatch sollte gleich mehrere Updates erfahren und so wird neben der nächsten Heldin Moira auch eine neue Karte implementiert, die sogenannte Blizzard World.

Dabei handelt es sich um einen Freizeitpark im Blizzard-Stil, der im Grunde alle Franchises auf einer einzigen Karte vereint. Doch einen Moment bitte! Alle Blizzard-Franchises vereint in Overwatch? Das hat es bisher noch nicht gegeben und um dem noch einen draufsetzen, hat Blizzard direkt die nächste Ankündigung hinterhergelegt.

Es wird nicht nur bei dem Karten-Crossover bleiben, auch diverse Skins, Emotes und Highlight-Intros finden ihren Weg nach Overwatch. Dabei hat Blizzard bereits einige Skins präsentiert:

New cosmetics are coming to Overwatch in early 2018!



Unlock skins, emotes, highlights intros, and more for all 26 heroes. pic.twitter.com/AZVFeSx3nt