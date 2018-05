Overwatch - Brigitte ab sofort spielbar im Ranked, Saison 10 gestartet!

Alle Spieler dürfen abermals um ihren persönlichen Rang in Overwatch kämpfen. Die Supporterin Brigitte ist mit dem Start der 10. Saison nun auch in Ranglistenspielen zugegen.

Mittlerweile dürften sich die Spieler von Overwatch über die 10. Saison der Ranglistenspiele freuen. Und mit den Start der Season 10 ist nun auch die neue Heldin Brigitte verfügbar. Blizzard wollte mit der Integration der Supporterin bis zur nächsten Season warten und die laufende Ranglisten-Saison nicht mit ungeübten Brigitte-Spielern torpedieren.

An sich ist das nicht ungewöhnlich, das hat Blizzard in der Vergangenheit zumeist so gemacht. Allerdings waren die Spieler zum Teil recht negativ gestimmt, da sie hier länger warten mussten als üblich. Doch am Ende steht Held Nr. 27 auch in dieser Riege zum Kampf bereit. So dürften sich alle Spieler in der Schnellsuche bisweilen mit ihr warm gespielt haben. Die Heilerin bringt nun wieder frischen Wind und ein wenig Abwechslung in den Ranked-Alltag.

Für alle Spieler heißt es nun erneut, 10 Platzierungsspiele absolvieren, um mit einem Rang in Overwatch eingestuft zu werden. Die 10. Saison endet übrigens am 26. Juni 2018, wie aus dem offiziellen Blogeintrag seitens Blizzard hervorgeht.

