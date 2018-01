Overwatch - Blizzard World, der Overwatch-Themenpark geht nächste Woche live

Auf der BlizzCon 2017 hat Blizzard eine neue Karte für Overwatch angekündigt, die auf positive Resonanz traf. Die Masse vor Ort zeigte sich sichtlich begeistert von der Idee, dem Hero-Shooter einen eigenen Themenpark zu spendieren.

Nun hat Blizzard World ein offizielles Release-Datum erhalten, nachdem sich die Map zwei Monate auf dem PTR befand. Blizzard hat verkünden lassen, dass die Assault-Payload-Map am 23. Januar 2017 online geht.

Epic memories can only be made in an epic world...



So, grab a ticket & join us for the GRAND OPENING of Blizzard World!



Your adventure begins January 23 🎟️ https://t.co/PHG4qA7dfP pic.twitter.com/5W2o73qElc