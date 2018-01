Overwatch - Blizzard World eröffnet: Das sind alle neuen Skins

Die Tore zur neuen Karte Blizzard World sind eröffnet. Der Freizeitpark empfängt nun alle potenziellen Helden unter euch. Zeitgleich sind über 100 neue kosmetische Items ins Spiel integriert worden.

Lange Zeit haben die Overwatch-Spieler der neuen Karte entgegengefiebert. Nun wurde die neue Map schließlich am gestrigen Dienstag veröffentlicht. Die Tore zum Freizeitpark Blizzard World sind eröffnet, das aktuelle Update steht zum Download bereit.

Doch mit dem neuesten Update gibt es zudem eine wichtige Änderung, die Standardlootboxen wurden um eine Vielzahl an Items erweitert. So werden alle Spieler zukünftig sogar Skins in den Lootboxen vorfinden, die sich als Crossover-Skins zu anderen Blizzard-Spielen verhalten.

Overwatch Pornhub veröffentlicht meistgesuchte Helden

Unterhalb der News haben wir den neuesten Trailer eingebunden, der alle neuen Skins präsentiert. Darunter befinden sich zum Beispiel Widowmaker als Nova oder Torbjörn als Magni Bronzebeard. Außerdem könnt ihr euch hier noch einmal die neuen Emotes, Sprays und sogar die Highlight-Intros ansehen. Da sollte für jeden Helden etwas dabei sein.

Neue Skins im aktuellen Update

Legendäre Skins:

Schwarzfaust für Doomfist

Schwarze Katze für D.Va

Kabuki für Hanzo

Kobra für Pharah

Capoeira für Lúcio

Ecopoint: Antarktis für Mei

Unsterbliche für Orisa

Crusader für Reinhardt

Schlächter für Roadhog

Magni für Torbjörn

Nova für Widowmaker

Barbarin für Zarya

Epische Skins: