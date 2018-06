Overwatch - Blizzard teasert wahrscheinlich Held 28 an

Ein neuer Held steht ganz offensichtlich in den Startlöchern von Overwatch. Doch wer wird der 28. Held in Overwatch und bezieht sich die Klasse auf ein Tank? Alles deutet auf den Affen Hammond.

Über die offiziellen Social-Media-Kanäle zu Overwatch hat Blizzard begonnen, neue Teaser zu veröffentlichen. Den Anfang macht ein Schauplatz in Rialto. Eine bemerkenswerte Kugel rollt hier durchs Bild und die Spieler sind heiß am Diskutieren, ob es sich hierbei um einen neuen Helden - den noch unbekannten 28. Helden - handelt. Nachfolgend der Teaser:

Neuer Held ein Tank?

Das ist wohl lediglich der Anfang vom Teaser-Feuerwerk, das wir in den nächsten Tagen zu Gesicht bekommen werden. Schon jetzt deuten erste Zeichen auf einen neuen Helden. Doch um was für einen Helden könnte es sich hierbei handeln?

Die Community munkelt schon seit einiger Zeit, ob es nicht ein weiterer Affe in die Riege der Overwatch-Charaktere schafft. So soll auf der Mondbasis neben Winston noch ein Testsubjekt namens Hammond gelebt haben. In der Vergangenheit wurde er immer wieder zum Gesprächsstoff und auch dieses Mal fällt sein Name in allen Teilen der Community. Ausschlaggebend dafür ist wohl auch ein Poster, das sich in der Szenerie im Hintergrund befindet. Ein findiger Twitter-User spricht bei der Kugel von "Hammond's Escape Pod", was durchaus Sinn ergeben könnte. Ob es Hammond wird, lässt sich bis dato noch nicht mit Gewissheit sagen, da Blizzard die Community auch gerne auf eine falsche Fährte führt. Doch die Anzeichen sind ziemlich eindeutig.

Kugel als ultimative Fähigkeit

So oder so dürfte es sich bei der Kugel sicherlich um eine sehr starke Fähigkeit handeln, wenn nicht sogar um eine ultimative Fähigkeit. Mit der massiven Kugel lassen sich womöglich einige Sperenzchen anstellen. Zum Beispiel könnte man mit ihr Feinde in eine bestimmte Richtung drücken? Das würde uns ein wenig an Heroes of the Storm erinnern. Der Panda Chen hat eine Fähigkeit, die ihn in ein rollendes Fass verwandelt. Diese Fähigkeit ermöglicht das Herumschubsen seiner Feinde, was sich massiv auf die Positionierung der Gegner auswirkt. Doch bekanntermaßen verwertet Blizzard Mechaniken nicht allzu gerne wieder.

Overwatch Symmetra 3.0 jetzt auf dem PTR spielen, das sind alle Änderungen

Die Fähigkeit ließe sich womöglich jeder Klasse zuschreiben und dennoch müssen wir bei der massiven Stahlkugel zuerst an einen Tank-Hero denken. Womöglich werden wir schon bald mehr erfahren. Wir halten euch auf dem Laufenden!