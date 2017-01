Overwatch startet in der nächsten Woche in das chinesische Neujahr. Blizzard Entertainment kündigte ein Event zum Jahr des Hahns an, im Original „Year of the Rooster“. Spieler des Multiplayer-Shooter können sich bei diesem Saison-Event auf neue Skins, Sprüche und Arcade-Modi freuen.

Blizzard Entertainment läutet in Overwatch das Neujahr ein – nicht drei Wochen zu spät, sondern im Rahmen der Feierlichkeiten in China. Dort beginnt das neue Jahr nämlich erst am 28. Januar 2017 und endet schließlich am 15. Februar 2018. Im Mittelpunkt des Saison-Events: der Feuer-Hahn.

Teste dich: Was weißt Du über Overwatch?

Nächstes Event im Multiplayer-Spiel Overwatch bekannt

Auf neue Skins, Sprüche, Sieger-Posen, Spiel-Modi, Arcade-Inhalte und feierlich geschmückte Mehrspieler-Maps dürfen wir uns schon ab dem 24. Januar 2017 freuen. Dann beginnt das kommende Overwatch-Event offiziell in Europa. Das Jahr des Feuer-Hahns bringt uns in dem Helden-Shooter einige Neuigkeiten.

Wie immer bei einem Event in den Blizzard-Titel Overwatch gilt: Alle freischaltbaren Inhalte, also Skins oder Voice-Lines, müssen bis zum Ende entweder durch Lootboxen geholt oder mit In-Game-Währung gekauft werden – danach verschwinden sie für immer und sind nicht mehr zum Kaufen oder in Lootboxen verfügbar.

Video: Offiziellen Teaser zum China-Event ansehen!

Diese Saison-Events gab es in Overwatch

Weitere Details zu den Overwatch-Events der vergangenen Seasons findet ihr bei uns. Hier ein Überblick der letzten Veranstaltungen innerhalb des Shooters:

