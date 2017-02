Die Story von Overwatch wird bald schon weitergehen. Das kündigte Blizzard zum Multiplayer-Shooter an. Bei der Geschichte in dem sonst reinen Online-Teamspiel soll es vor allem um eine Erklärung gehen, warum sich die Helden bekämpfen.

Zu Overwatch sind bereits einige Comics und Kurzfilme erschienen, die einen Teil der Story um die Helden des Team-Shooters erzählt haben. Bald wird Blizzard ein weiteres Puzzle-Teil zu der heroischen Geschichte veröffentlichen. Ob es darin schon um den neuen Charakter geht, ist unklar.

Story von Overwatch bislang nur zum kleinen Teil erzählt

Blizzard-Autor Michael Chu ist für die Overwatch-Story verantwortlich und sagte kürzlich auf der Battle.net-Plattform, dass die bisherigen Kurzgeschichten und Teile der Hauptstory nur an der Oberfläche gekratzt haben.

Die Story von Overwatch spielt in der Zukunft, in der sich die Erde so weiterentwickelt hatte, dass Roboter und Menschen zusammenleben. Die sogenannten Omnics brannten jedoch nach 30 Jahren durch und griffen danach alles an, was sie in die Finger bekommen konnten.

Ein Verbund von Helden gründete sich: Overwatch. Sie sollten die Menschen vor den Omnics beschützen. Nachdem sie sich aufgelöst hatten und jeder seine eigenen Wege einschlug, beginnt die Geschichte vom Spiel: Genau hier setzt das Setting des Shooters ein.

