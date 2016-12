Wie reagiert man im Hause Blizzard auf Aufforderungen seitens der Community einen neuen Overwatch-Skin zu zeigen? Richtig, mit einem kleinen Späßchen. Das Christmas-Event steht kurz bevor.

Die kalten Tage sind angebrochen und somit nähert sich auch die Weihnachtszeit. Aufgrund der Tatsache, dass die Mannen bei Blizzard diese Tage stets als besonderen Anlass sehen, die Community mit speziellen Events zu bescheren, dürfen die Spieler auch hier gespannt sein, was das weihnachtliche Event von Overwatch zu bieten hat.

Dieses startet nämlich am 13. Dezember 2016 und wird ähnlich wie das Halloween-Special einiges mit sich bringen. Fest steht, dass die Karte Kings Row für die Zeit umgestaltet wird und einen winterlichen Charme erhält. Doch wie schaut es mit neuen Skins und anderen Kleinigkeiten aus? Und wird es für einige Spieler gar die Rute geben?

Das fragte sich auch die Fangemeinde auf Twitter und deswegen gab es diesbezüglich einige Posts auf der Social-Media-Plattform, wie ein solcher Skin denn ausschauen könnte. Doch die Antwort gleicht einem kleinen Spaß. So haben die zuständigen Kollegen ein Foto mit einer anatomischen Beschreibung der Haut gezeigt und die Frage somit beantwortet - wenn auch anders als erwartet. Weiterhin dürfen wir gespannt sein, was die nächsten Tage in puncto Overwatch gezeigt wird. Wir halten euch selbstverständlich auf dem Laufenden.

