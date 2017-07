Overwatch - Blizzard deutet Doomfist-Ankündigung an

Overwatch könnte bald die Ankündigung von Doomfist erleben. Blizzard Entertainment deutet die Enthüllung des neuen Helden selbst an. Ob und wann wir den neuen Charakter im Multiplayer-Shooter jedoch sehen, ist noch unklar.

Doomfist ist ausgebrochen! So hätte die Schlagzeile in der neuesten Nachricht zu Overwatch lauten können, die Blizzard Entertainment in dem fiktiven News-Magazin veröffentlichte. Demnach habe sich der Held in Numbani befreit und könnte bald schon für Neuigkeiten sorgen.

Neues zu Doomfist in Overwatch

Naheliegend ist daher, dass Blizzard in kürze den neuen Helden Doomfist für den Multiplayer-Shooter ankündigen wird. Bekannt ist eine mögliche Enthüllung bereits seit Monaten. Ein finales Update für Overwatch dürfte aber noch eine Zeit lang auf sich warten lassen.

In dem Bericht des Overwatch-Blogs heißt es: „Drei Monate nach den ersten Berichten über einen Vorfall in der streng geheimen Hochsicherheitsanlage von Helix Security International ergibt sich ein klareres Bild der Ereignisse.

Informationen und Details zu den Ereignissen waren spärlich gesät, so wie auch sonstige Neuigkeiten von der Einrichtung, die angeblich als Gefängnis für die grössten Gefährder der Weltsicherheit dient. Nach jüngsten Ereignissen in Numbani kann jedoch jetzt bestätigt werden, dass es sich bei dem Vorfall um einen Angriff der Talon-Organisation handelte, mit dem klaren Ziel, einen bestimmten Insassen zu befreien: Akande Ogundimu, besser bekannt als Doomfist.“

