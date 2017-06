Overwatch - Bis jetzt eine Milliarde Dollar Umsatz

Overwatch ist die für Activision Blizzard derzeit am stärksten und schnellsten wachsende Spiele-Marke. Das kündigte der Publisher auf der Quartals- und Finanzkonferenz an. Demnach habe der Multiplayer-Shooter einen Umsatz von über 1 Milliarde US-Dollar gebracht.

So schnell wie Overwatch wächst keine Marke des größten Spiele-Entwicklers der Welt. Activision Blizzard gab auf der Finanzkonferenz für das vorherige Quartal an, dass der Multiplayer-Shooter von Entwickler Blizzard Entertainment einen Umsatz von mehr als einer Milliarde US-Dollar in die Kassen gespült habe.

Wichtig dafür war die Implementierung von Mikrotransaktionen oder In-Game-Einkäufen in Overwatch. Die sogenannten Lootboxen können mit Geld im Shop gekauft werden, obwohl der Shooter ein Vollpreistitel ist. Mit diesen Kisten schaltet der Spieler neue Skins, Voicelines, Sprays und ähnliche Inhalte frei. Die Lootboxen können jedoch auch erspielt werden.

Im letzten dreimonatigen Quartal lag der Umsatz von Activision Blizzard bei 1,73 Milliarden US-Dollar. Das ist ein deutliches Plus im Gegensatz zum Vorjahr, in dem 1,46 Milliarden US-Dollar eingenommen wurden. Mit einem Löwenanteil von 1,39 Milliarden US-Dollar machen digitale Verkäufe wie die aus den In-Game-Käufen in Overwatch den größten Umsatzanteil aus.

