Overwatch - Mit der Auflösung 100 x 105 spielen

Hand aufs Herz: Wir alle wollen grafisch das bestmögliche aus Titeln wie Battlefield 1 oder Overwatch herausholen, doch wie sieht es eigentlich aus, wenn man das genaue Gegenteil angeht?

Die Texturen müssen möglichst realistisch aussehen, die Physik genau stimmen und wenn die Haare von Charakter XY nicht exakt detailgetreu im Wind wehen, bekommt der Titel eine schlechte Bewertung. In der heutigen Zeit ist Grafik und Optik sehr wichtig geworden und sind große Faktoren, wenn es um die Wertung der Presse geht. Einem User ist das aber völlig egal, weshalb er mal so richtig gegen den Strom schwimmt.

Pixelbrei zum mitnehmen

Er will den Titel Overwatch in den niedrigsten Grafikeinstellungen und der schlechtesten Auflösung spielen - sofern das überhaupt möglich ist. Denn in der offiziellen Beschreibung des Spiels steht geschrieben, dass die Auflösung 1024 x 768 Pixel das niedrigste ist, was man einstellen kann. Doch das war dem User mit dem Namen MinorVidsPC nicht mies genug und er schaffte es, den Titel in noch schlechterer Auflösung abzuspielen.

Am Ende kam dabei eine Auflösung von 100 x 105 Pixeln heraus, die nur erahnen lässt, was im Spiel gerade wirklich passiert. Zum Vergleich: Die Apple Watch hat eine Auflösung von 390 x 312 Pixel. Das Ergebnis und den wohl größten Mauszeiger der Weltgeschichte könnt ihr euch in diesem Video ansehen.

