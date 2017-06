Overwatch - Artbook und Anthology-Comics im Oktober

Das Overwatch-Universum wird offenbar mit neuen Produkten erweitert. Laut einem NeoGAF-User werden ein Artbook und die Anthology-Comics in einer gebundenen Ausgabe im Handel erscheinen.

Blizzard hat mit Overwatch eine neue Marke geschaffen, die man offenbar ähnlich weit ausbauen will, wie die anderen bekannten Franchises des Spieleentwicklers. Dazu gehört logischweise auch eine Merchandise-Produktpalette, die jetzt um neue Artikel erweitert wird. Zuständig dafür ist der Buchverlag Dark Horse Books, die vor allem durch ihre Comics bekannt geworden sind.

Artbook und Comic-Sammlung

So hat ein NeoGAF-User auf der Onlinehandel-Plattform Amazon zwei neue interessante Produkte entdeckt. Zum einen handelt es sich dabei um ein Artbook, das ähnlich ausfallen dürfte, wie andere Vertreter aus dem Bereich. Es sollte demnach Konzeptzeichnungen geben und ein Eindruck entstehen, wie die Entwickler zum jeweiligen Charakter- oder Map-Design gelangt sind. Der Preis liegt bei 49.99$ und das Hardcover-Buch kommt auf insgesamt 368 Seiten, die zum langen Stöbern einladen.

Doch damit nicht genug, denn so lässt sich auch ein gebundenes Comic-Buch finden. In der 'Anthology' betitelten Ausgabe, geht es um die Hintergrundgeschichten der einzelnen Charaktere und wie sie zu ihrer speziellen und eigenen Persönlichkeit kamen. Die zwölf Comics sind zwar auch online kostenlos verfügbar, doch für wahre Fans dürfte eine gebundene Ausgabe ein schöner Zusatz für das Bücherregal sein. Die Kosten für das 144-seitige Buch betragen 19.99$. Interessant ist außerdem, dass es sich bei 'Anthology' um 'Volume 1' handelt - erwarten uns bald also etwa neue Comics aus dem Overwatch-Universum? Man darf gespannt sein.

Beide Bücher werden im Laufe des Oktobers im Handel erscheinen. Ob eine Veröffentlichung auch auf Deutsch geplant ist, ist derzeit noch nicht bekannt.

