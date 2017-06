Overwatch - Anniversary-Event offiziell und Start in Kürze

Overwatch feiert sein Einjähriges und das gemeinsam mit der Community. Es gibt ein "Anniversary Event" und sogar ein kostenloses Testwochenende, an dem ihr das Spiel gratis ausprobieren könnt.

Vor wenigen Tagen berichteten wir über Gerüchte, die ein spezielles Event zum einjährigen Geburtstag von Overwatch vorhersagten. Nun sollten sich diese Gerüchte bewahrheiten, wie sich kürzlich herausstellte. Blizzard hat das Event offiziell bestätigt und zeitgleich ein Video zum "Anniversary Event" publiziert.

Damit ist es also offiziell, Overwatch wird ein Jahr alt und die Entwickler möchten gemeinsam mit euch ihren erfolgreichen Multiplayer-Shooter feiern. Das spezielle Event beginnt am 23. Mai und wird am 12. Juni enden. In dem Jahr ist auch sehr viel für die Entwickler passiert. Das Spiel durfte sich an einem regen Wachstum erfreuen und inhaltlich sind die Verantwortlichen hinter dem Titel scheinbar auf Zack.

So wurden immer wieder neue Inhalte veröffentlicht, die die Spieler bei der Stange halten sollten. Neue Helden, Karten, Skins, Emotes oder gar Sprays wurden veröffentlicht. Das Spiel hat im Laufe des Jahres einige Neuerungen und Verbesserungen erhalten.

Testwochenende und Anniversary-Edition

Nun legt Blizzard sogar noch einen drauf und veranstaltet am 26. - 29. Mai ein kostenloses Overwatch-Wochenende. Das heißt, wenn ihr das Spiel noch nicht besitzt, könnt ihr an diesem Wochenende ins Game schnuppern.

Schließlich dürft ihr wie gewohnt neue Skins, Emotes, Siegerposen und andere Sperenzien zum Anniversary Event erwarten. Außerdem kommt eine Anniversary-Edition von Overwatch, die über zahlreiche Extras verfügt. Enthalten sind unter anderem 10 Lootboxen, ein Overwatch-Kartenrücken für Hearthstone und beispielsweise die fünf Origin-Skins wie Blackwatch Reyes oder Strike-Commander Morrison.

